Calcio in tv dove vedere le partite della 35a giornata di Serie A il 21, 22 e 23 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Calcio in tv le partite della 35a giornata di Serie A il 21 22 e 23 luglio. dove vedere in streaming il Calcio Settimana a tutto Calcio così senza nemmeno un giorno di pausa la giornata ricomincia martedì 21 luglio con Atalanta – Bologna e Sassuolo – Milan entrambe su Sky, su DAZN le partite di Napoli, Lazio e Roma di questo turno. Gli incontri sono suddivisi in 3 fasce orarie 17:15, 19:30 e 21:45 come stabilito in questa ripresa post-Covid del campionato. 7 incontri su Sky Sport in streaming su Now Tv e 3 su DAZN con la possibilità per i clienti Sky con satellite di vederli sul canale DAZN1 209 della piattaforma. Le ... Leggi su dituttounpop

