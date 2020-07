Borghi (Lega) e i soldi in prestito dall’Europa per rifare le aiuole chiedendoci di tagliare le pensioni | VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vedrete. Si conclude così il vaticinio del leghista Claudio Borghi ad Agorà, su Rai 3, commentando l’accordo ottenuto al Bruxelles sul Recovery Fund. Il deputato del Carroccio, infatti, continua a parlare – seguendo la linea Bagnai-Salvini – di grossa fregatura. Sostiene che l’Europa, per fare un esempio, ci darà soldi per rifare le aiuole, chiedendo un taglio delle pensioni o una patrimoniale. LEGGI ANCHE > Senaldi dice che con il Recovery Fund l’Italia ha preso Lukaku e non Cristiano Ronaldo VIDEO Tutto questo trionfalismo della capacità negoziale di Conte non si vede – ha detto Claudio Borghi in colLegamento con agorà, su Rai 3 -. Però, per farvi una piccola ... Leggi su giornalettismo

Borghi sostiene che l'Europa ci dà soldi per rifare le aiuole | VIDEO Giornalettismo.com La Voce della Terra in Umbria tra musica jazz e influenze etno nei borghi della Valnerina

(PRIMAPRESS) - SPOLETO - Secondo appuntamento in Umbria per “La Voce della Terra” nei borghi di Scheggino ... davvero unico nel suo genere; per esigenze legate alle misure anti Covid-19, è necessario ...

Land art e tecnologia, così Montecorice si candida a diventare “smart village”

Montecorice smart village. Il comune cilentano, infatti, ha candidato a finanziamento, per un importo di circa 1 milione di euro, un progetto per il rilancio del territorio comunale, attraverso la val ...

