Barca in avaria a largo di Capri: panico per le 14 persone a bordo (Di mercoledì 22 luglio 2020) A bordo dell’imBarcazione 3 bimbi che sono stati tratti in salvo in serata dalla Guardia Costiera. Stavano rientrando a Napoli da Capri quando è stato registrato un guasto a bordo della loro Barca che ha fatto scattare il panico per 14 persone, compresi 3 bambini. Un intervento della Guardia Costiera di Capri li ha tratti in … L'articolo Barca in avaria a largo di Capri: panico per le 14 persone a bordo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

