ASUS ROG Phone 3: caratteristiche tecniche, prezzi, disponibilità (Di mercoledì 22 luglio 2020) ASUS ROG Phone 3 è ufficiale: la terza generazione dello smartPhone da gaming garantisce una potenza assoluta con l’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform, display AMOLED a 144 Hz/1 ms e una batteria incredibile da 6000 mAh ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi la nuova serie di ROG Phone 3, l’ultima generazione dello smartPhone adatto al gaming. L’intera line-up include il modello top di gamma ROG Phone 3, in duplice configurazione, insieme, ancora una volta, alla versione più accessibile ROG Phone 3 – Strix Edition. ROG Phone 3 è lo smartPhone ROG più adatto al gaming anche grazie al nuovo processore, recentemente annunciato, ... Leggi su tuttotek

