Apple Glass: un brevetto mostra come gli utenti potrebbero trasformare le superfici in display con controlli touch (Di mercoledì 22 luglio 2020) Qualche tempo fa alcune indiscrezioni indicavano Apple alle prese con un nuovo visore AR o VR che sarà disponibile per tutti gli utenti quest'anno. Anche se l'utilità e lo scopo del visore sono sconosciuti in questo momento, un nuovo brevetto emerso in questi giorni rivelerebbe i potenziali piani della società a riguardo.Il brevetto descrive come gli utenti di Apple Glass possano interagire con ambienti di realtà mista o realtà virtuale che stanno osservando. Su un iPhone o iPad, gli utenti possono semplicemente toccare un oggetto AR e interagire con esso, ma può risultate molto più difficile se si indossano gli occhiali Apple. Ciò è dovuto al fatto che non ... Leggi su eurogamer

RiccardoLuna : Cosa sappiamo degli Apple Glass, gli occhiali reinventati - DeLuciaClemente : Apple Glass potrebbero trasformare qualsiasi superficie in un “display” - - bisciahadid : RT @iPhone_Italia: Apple Glass potrebbero trasformare qualsiasi superficie in un “display” - DarioConti1984 : Apple Glass potrebbero trasformare qualsiasi superficie in un “display” - iPhone_Italia : Apple Glass potrebbero trasformare qualsiasi superficie in un “display” -