Ancora un incidente con il monopattino elettrico, 61enne finisce in ospedale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ancora un incidente in monopattino. Un sessantunenne è caduto dalla sua pedana elettrica e si è procurato un trauma cranico e diverse escoriazioni. L'incidente è accaduto dopo le 14 via Valfurva, zona ... Leggi su leggo

Stetobald : RT @Mr9_88: @ddiohakan @Stetobald Se parla ancora fa un incidente e muore - infoitinterno : L'auto di Grillo ancora nella scarpata a 40 anni dall'incidente, Riberi: 'Presto un'officina di vallata toglierà i… - Mr9_88 : @ddiohakan @Stetobald Se parla ancora fa un incidente e muore - stellifernox : @nerdornothing Alla fine ho trovato il video in tl e onestamente sono ancora un po' perplessa perché okay che mi se… - Antonio05749416 : @riviera24 @giorgiomule Perché non lo dice ai suoi amici Benetton responsabili della morte di 43 persone e che hann… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora incidente Milano, ancora un incidente in monopattino: 36enne cade e sbatte la testa IL GIORNO Auto si schianta con dieci persone a bordo nel Foggiano

A due anni dalla doppia strage di migranti sulle strade di Capitanata, si registrano altri incidenti. L’ultimo oggi nel tratto da Castelnuovo a Torremaggiore; dieci persone tornavano dal lavoro, dopo ...

Zanardi, parla il figlio Niccolò: "Papà ce la farà, ne sono sicuro. Noi gli parliamo"

Parla al Corriere della Sera Niccolò Zanardi, il figlio di Alex: "Papà ce la farà, ne sono sicuro, io e mamma gli parliamo". Tutta l'Italia tifa per loro, con tutto il cuore. Ieri Zanardi ha lasciato ...

A due anni dalla doppia strage di migranti sulle strade di Capitanata, si registrano altri incidenti. L’ultimo oggi nel tratto da Castelnuovo a Torremaggiore; dieci persone tornavano dal lavoro, dopo ...Parla al Corriere della Sera Niccolò Zanardi, il figlio di Alex: "Papà ce la farà, ne sono sicuro, io e mamma gli parliamo". Tutta l'Italia tifa per loro, con tutto il cuore. Ieri Zanardi ha lasciato ...