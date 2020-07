Alaska, scossa di terremoto di magnitudo 7.8: allerta tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 7.8 è stata registrata oggi davanti alle coste dell’Alaska: lo riporta l’Istituto geofisico statunitense (Usgs). Un allerta tsunami è stata emessa per un raggio di 300 chilometri dall’epicentro del sisma. Il terremoto ha colpito a 99 km a sudest di Perryville, e a più di 840 km da Anchorage, la capitale. La profondità è di 10 km dalla superficie. (immagine d’archivio) L'articolo Alaska, scossa di terremoto di magnitudo 7.8: allerta tsunami proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

lunarossa31 : Terremoto in Alaska%2C scossa devastante: diramata l'allerta tsunami in un raggio di 300 km - Asiablog_it : ?? #ALASKA, TERREMOTO E ALLARME TSUNAMI ?? Allarme maremoto a seguito di una scossa di magnitudo 7,8 gradi della sca… - KenSharo : New post (Terremoto in Alaska, scossa devastante: diramata l'allerta tsunami in un raggio di 300 km) has been publi… - Rada00563645 : RT @RSInews: Scossa 7,8 gradi in Alaska - clikservernet : Alaska, scossa di terremoto di magnitudo 7.8: allerta tsunami -