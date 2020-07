#22/7/2020 Ippicanews (Di mercoledì 22 luglio 2020) OGGI - Ore 19.45 TQQ a Torino, t, 4ª corsa, m. 2060-2080-2100, Favoriti: 12-11-5-10-3. Sorprese: 7-8-2. Inizio convegno alle 18.25. Corse anche a Napoli, g, 18.20,, Padova, t, 20.05,. Tv: diretta ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #22 2020 Il cinismo dell'era social

L’incoerenza performativa, ossia la contraddizione insanabile fra pensiero e azione che caratterizza l’‘operato’ di molti politici, soprattutto sovranisti, è l’esito – secondo il filosofo Peter Sloter ...

Coronavirus: due nuovi casi in Sicilia, attenzione per tre focolai

Due nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 2.653 tamponi effettuati. Si tratta di una donna di origine straniera al nono mese di gravidanza ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo e una ...

