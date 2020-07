Xbox One: disponibili le demo del Summer Game Fest (Di martedì 21 luglio 2020) Il Summer Game Fest sarebbe dovuto aprirsi domani ma le demo sono già disponibili sullo store di Xbox One, perciò potete scaricarle già da adesso Questa è la settimana del gaming secondo Microsoft, pochi dubbi a riguardo. Giovedì 23 si terrà l’attesissimo evento dedicato ai titoli first-party della casa di Redmond. In base alle dichiarazioni di Geoff Keighley, l’evento sarà memorabile: “un grande show, molto diverso da quello di maggio“. Nel frattempo, proprio in data odierna si è aperto il Summer Game Fest sullo store di Xbox One, ebbene si, avete già la possibilità di scaricare le numerose demo ... Leggi su tuttotek

TheGamesMachine : Nuovo capitolo delle trasposizioni videoludiche di #SwordArtOnline, ispirato in particolare alla terza stagione del… - GameDevNews1 : RT @Meniacmedia: Cinque sorelle per domarli tutti! - makekkazzo : RT @ghostofxbox: Questi sono quelli che nel 2013 ci bombardavano per enfatizzare la differenza prestazionale di Ps4 e Xbox One. PATETICI.… - tuttoteKit : Xbox One: disponibili le demo del Summer Game Fest #Microsoft #SummerGameFest #XboxOne #tuttotek - CescozTOHC : RT @xic_official: ??GIOVEDÌ 23 LUGLIO TORNA IL PODCAST “GAMER A RUOTA LIBERA” by XIC ???? ??Per questo finale di stagione avremo due ospiti d’… -