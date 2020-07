Violenza su donne: Lombardia, in lockdown +25% chiamate a numero emergenza (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Rispetto al 2019, nel periodo 1 marzo-16 aprile le donne vittime che si sono rivolte al numero antiViolenza 1522 sono aumentate in Lombardia del 25%. E' quanto emerge da una relazione esaminata e illustrata al consiglio regionale della Lombardia dal Comitato paritetico di controllo e valutazione, presieduto da Barbara Mazzali (FdI). "Il Comitato valuta positivamente il fatto che la relazione contenga un focus specifico sui percorsi di autonomia abitativa ed inserimento lavorativo delle donne prese in carico dai centri antiViolenza e le iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e formazione avviate. Un tema che continueremo a monitorare, cercando anche di sensibilizzare il mondo del lavoro”, ha sottolineato Mazzali. Le ... Leggi su iltempo

giulianopisapia : Il “Muro delle bambole” di Milano ha rappresentato un simbolo del contrasto alla violenza sulle donne. Chi gli ha d… - Mov5Stelle : 'Durante il lockdown abbiamo attivato un canale Whatsapp per le donne vittime di violenza, collegato al numero nazi… - valeriafedeli : Il “Muro delle bambole” di Milano è un’opera contro la violenza sulle donne. Qualcuno lo ha dato alle fiamme. Un ge… - TV7Benevento : Violenza su donne: Lombardia, in lockdown +25% chiamate a numero emergenza... - EmilianoVerga : RT @ConsLomb: #femminicidi #violenzadonne Aumentano le richieste di aiuto e migliora la possibilità di avviare percorsi di autonomia. Il q… -

Violenza alle donne: casi aumentati del 25% durante il lockdown

