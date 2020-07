“Under sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso” (Di martedì 21 luglio 2020) Il trasferimento di Cengiz Under al Napoli sarebbe imminente. A rivelarlo a TRT Spor è Goksel Gumusdag, presidente del Basaksehir, club appena laureatosi campione di Turchia da cui la Roma ha acquistato il giocatore. Avendo una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, sarebbe stato informato della cessione. Sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell’operazione incasseremo 4-5 milioni. L'articolo “Under sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso” sembra essere il primo su ilNapolista. Leggi su ilnapolista

