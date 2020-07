Ufficiale: Tottenham, arriva il rinnovo di Dier (Di martedì 21 luglio 2020) Attraverso un comunicato Ufficiale, il Tottenham annuncia il rinnovo di Eric Dier fino al 2024. Il centrocampista, 26 anni, è arrivato agli Spurs nel 2014. Ecco di seguito la nota: Foto: profilo twitter Tottenham We are delighted to announce that @ericDier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 21, 2020 L'articolo Ufficiale: Tottenham, arriva il rinnovo di Dier proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il Tottenham, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il rinnovo del contratto di Eric Dier. Il difensore inglese si lega agli spurs fino al 2024. Il 26enne, che fa parte della nazionale dei ...

