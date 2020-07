Ucraina, arrestato il sequestratore del bus. Il presidente Zelensky aveva esaudito una delle sue richieste (Di martedì 21 luglio 2020) Le forze dell’ordine hanno arrestato il sequestratore che questa mattina aveva preso in ostaggio i passeggeri di un autobus a Lutsk. L’uomo – entrato sul bus con un’arma automatica, una granata e due bombe – aveva chiesto a leader religiosi, ministri, presidenti di tribunale, procure e parlamentari di registrare dei video su Youtube in cui dichiaravano di essere terroristi legalizzati. L’assalitore è un pregiudicato ucraino nato in Russia di 44 anni: si chiamerebbe Maksim Krivosh e avrebbe alle spalle due condanne e dieci anni dietro le sbarre «per una serie di gravi reati», tra cui frode e possesso illegale di armi. July 21, 2020 Poco prima dell’arresto aveva rilasciato tre ostaggi, dopo che il presidente ucraino ... Leggi su open.online

