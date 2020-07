Strage di Capaci, confermati quattro ergastoli in secondo grado. Assolto il boss Tutino (Di martedì 21 luglio 2020) Processo bis sulla Strage di Capaci. In secondo grado confermati quattro ergastoli. Assolto il boss Tutino. CALTANISSETTA – Si è concluso il processo bis sulla Strage di Capaci. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha condannato all’ergastolo Salvo Madonia, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tintirello. Assolto, invece, Vittorio Tutino. Il percorso giudiziario è iniziato dopo le dichiarazioni del pentito Spatuzza. I giudici di secondo grado hanno confermato quanto deciso in primo grado con gli imputati che potrebbero decidere di ricorrere in Cassazione per ... Leggi su newsmondo

