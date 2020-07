Sassuolo-Milan 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Ibra prende i rossoneri sulle spalle, non basta un rigore di Caputo (Di martedì 21 luglio 2020) Sassuolo-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Sassuolo e Milan, due compagini che si sono confermate in grande forma. Le squadre continuano a giocare un grande calcio, anche oggi la sfida è stata avvincente e con ottimi spunti dal punto di vista tecnico e fisico. Nel primo tempo succede di tutto, prima l’infortunio di Conti, l’ex Atalanta ancora una volta sfortunato. Pochi minuti ed il Milan passa in vantaggio con un gol di Zlatan Ibrahimovic. Altra tegola per Pioli, anche Romagnoli è costretto a lasciare il campo, entra Gabbia. Al 42′ il Sassuolo trova il pareggio con il rigore trasformato da Caputo, ma poco prima la fine del primo tempo è ancora ... Leggi su calcioweb.eu

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : Attesa comunicazione su Pioli-Rangnick al termine del match Sassuolo-Milan Veramente incredibile.... - acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Il #Milan vince anche in casa del Sassuolo: 7 successi nelle 9 gare post lockdown ??????? #SassuoloMilan - Calciodiretta24 : Serie A, Sassuolo – Milan 1-2: il tabellino del match -