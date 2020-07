Ruberti: è momento ripresa, ripartiamo da arene all’aperto (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “Abbiamo vissuto dei mesi complicati in cui anche l’esercizio cinematografico ha affrontato serie difficolta’ ma ora e’ il momento della ripresa. Il sottotitolo dell’arena dell’Anec ‘ripartiamo dal Cinema all’aperto’ e’ lo slogan perfetto per dare un segnale di speranza in questo momento, perche’ tutte le attivita’ culturali ritrovino i loro spazi e tutti noi possiamo riconquistare la voglia di vivere insieme la bellezza.” “Il CineVillage vede il sostegno condiviso di tutte le istituzioni; noi, come Regione, abbiamo voluto contribuire anche nell’offerta con le tante iniziative multidisciplinari in collaborazione con il CONI e con Lazio Youth Card che permettera’ anche qui a tanti giovani under 30 di vivere tutta ... Leggi su romadailynews

Lamezia, Pegna su presunta incompatibilità: "Ruberto e Scaramuzzino contro di me"

"Ruberto, addirittura, ha preteso di intervenire in un comizio ... questa città deve liberarsi di quella politica che l’ha fin troppo umiliata e avvilita. Da questo momento, spero di poter tornare al ...

