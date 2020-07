Roma, in retromarcia a tutta velocità prende in pieno i tavoli di un ristorante: feriti un bambino e un cameriere (Di martedì 21 luglio 2020) Automobilista perde il controllo dell’auto durante la retRomarcia finendo contro i tavolini di un ristorante. Questo quanto è accaduto secondo le prime ricostruzioni dei vigili urbani rispetto l’incidente avvenuto ieri in pieno centro a Roma. Il ristorante coinvolto è il Casa Coppelle, nel violento impatto sono rimasti feriti un bambino di 8 anni, trasportato in codice giallo al Bambin Gesù, ed un cameriere. Il conducente dell’auto invece è in stato di shock, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Le foto seguenti sono della giornalista Barbara Carfagna, presente ai fatti. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Paura in piazza delle Coppelle: la denuncia di Barbara Carfagna

La giornalista Rai Barbara Carfagna presente sul luogo dell'incidente a Roma: un'auto è finita contro un ristorante lunedì 20 luglio.

