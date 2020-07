Recovery fund, Conte chiude al Pd: no Mes (Di mercoledì 22 luglio 2020) «Beh, a questo punto c?è tanto di quel lavoro da fare per spendere i 209 miliardi ottenuti dall?Europa, che inevitabilmente il governo arriverà a fine legislatura.... Leggi su ilmessaggero

Per Conte avere incassato il Recovery Fund, aumentando per di più di 36-37 miliardi il bottino di aiuti a fondo perduto e prestiti, è una sorta di assicurazione sulla vita. Perché, come osserva il cen ...«L’intesa sul fondo europeo per la ripresa che destinerà duecentonove miliardi di euro sui 750 complessivi al nostro paese è molto positiva perché riconosce l’idea di una politica economica comune e l ...