Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7 (Di martedì 21 luglio 2020) Ecco Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo nei club e in Nazionale: le statistiche del fenomeno portoghese in carriera Nonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto di Cristiano Ronaldo con il calcio italiano è stato sicuramente positivo. Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, dopo aver concluso il 2018/2019 aggiungendo al suo già ricco Palmares una Supercoppa italiana e uno Scudetto con 28 gol totali in 43 presenze (21 in 31 in Serie A), nel 2019/2020 ha ... Leggi su calcionews24

Lega_B : Quante emozioni in questa 35esima giornata di #SerieBKT!????Rimonte incredibili per @V_Entella e @ssjuvestabiaspa ch… - Umberto15089751 : #CristianoRonaldo ha segnato 50 gol in due anni di Serie A in 61 partite, meno di mostri sacri come Shevchenko e Ro… - ILSERAFO : RT @theoleaoibra: Ronaldo che fa 50 gol in 61 partite e sheva in 68, MA QUANTI RIGORI IN MENO PEZZI DI MERDA? @skysport - ninoBertolino : RT @theoleaoibra: Ronaldo che fa 50 gol in 61 partite e sheva in 68, MA QUANTI RIGORI IN MENO PEZZI DI MERDA? @skysport - igolmar : RT @FraPolll2: Ronaldo ha fatto gli stessi gol su rigore di quanti ne ha fatti Ciccio Caputo senza rigori, 64 milioni lordi all’anno. -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti gol Juve, Cristiano Ronaldo 30 (gol) e lode: tutti i numeri da record di CR7 Sky Sport Carlo Nesti: “Bastano Dybala e Ronaldo per essere meno critici verso la Juve"

Juventus, Atalanta, Napoli e Milan sono le squadre più in vista di queste prime 2 giornate di campionato post-Covid. Hanno viaggiato tutte a punteggio pieno, per quanto con andature e rendimenti diver ...

Roma, Zaniolo è solo: attacco nello spogliatoio, futuro incerto

Quanto si sta consumando all’interno della relazione tra Nicolò Zaniolo, reduce dal primo gol seguito al rientro dall’infortunio, e la Roma non è più un lungo addio. Quanto sta avvenendo ed è stato ...

