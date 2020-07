Parma, D’Aversa alla vigilia: “Col Napoli serve intensità, qualità e personalità” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutialla vigilia di Parma-Napoli, match di Serie A Tim in programma domani alle 19.30 allo Stadio ”Ennio Tardini”, Mister Roberto D’Aversa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul match al sito ufficiale del Parma Calcio 1913. vigilia della gara con il Napoli: pensa di riuscire a recuperare qualcuno a parte gli squalificati? “Non faranno parte della partita Cornelius e Kucka“. Cosa vi siete detti tra di voi per darvi la carica ed uscire da questo periodo?“Quello che ho detto ai ragazzi è che sicuramente non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati. Ho prospettato loro la partita di domenica contro la Sampdoria dove loro ... Leggi su anteprima24

ParmaLiveTweet : TMW - Permanenza a Parma non scontata per D'Aversa: possibilità al 50% - fatuciuccio : - Fantacalcio : Parma, D'Aversa: 'Ecco le condizioni di Kucka e Cornelius' - tuttonapoli : Parma, D'Aversa: 'Siamo inc*****i per gli ultimi risultati. Col Napoli serve dare oltre il 100%' - sportparma : D’AVERSA: «Siamo incazzati, ma restiamo uniti» -

Ultime Notizie dalla rete : Parma D’Aversa Pagamento Imu, troppe disparità da Comune a Comune ParmaPress24