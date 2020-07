Pallone d’oro, non assegnarlo quest’anno è un errore (Di martedì 21 luglio 2020) Il miglior calciatore del 2020 non ci sarà. Per essere più corretti non sarà assegnato, per la prima volta dal 1956, il Pallone d’oro. Il prestigioso trofeo calcistico individuale, istituito dalla rivista France Football premia il miglior calciatore dell’anno solare. France Football sgonfia il suo stesso Pallone placcato oro. Dunque Cristiano Ronaldo non potrà agganciare Lionel Messi mentre l’argentino non potrà allungare sul portoghese, vista l’età dei due, chiudendo la sfida. Messi e Ronaldo sono i primi due nomi a venire in mente appena si parla di Pallone d’oro, i sei successi della “Pulce” resteranno ancora per un anno il record assoluto che solo CR7 avrebbe potuto raggiungere, quest’anno o mai più credo. Fantasticando un po’, se ... Leggi su ilfattoquotidiano

