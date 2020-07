"Mulan è diventato uno dei film più amato dai giovani transessuali" dice Richard Thunder (Di mercoledì 22 luglio 2020) Durante un panel dell'UltraPop Festival, Richard Thunder, Stefano Danieli e Paolo Di Lorenzo hanno parlato della rappresentazione della comunità LGBTQ+. Il mondo dell'animazione sembra sia in grado di dare maggior spazio alla diversità e alla rappresentazione della comunità LGBT, come è stato spiegato durante il panel Who is afraid of gender? organizzato nell'ambito dell'UltraPop Festival a cui hanno partecipato come ospiti l'attivista Richard Thunder che ha rivelato l'importanza del film Mulan, l'animatore appassionato di attivismo intersezionale Stefano Danieli, e il giornalista Paolo Di Lorenzo. Uno dei problemi principali tuttora esistenti nel settore cinematografico e televisivo resta quello della rappresentazione e, come ha ricordato ... Leggi su movieplayer

Futuro incerto Resta però da scoprire quale data verrà scelta e con la recente possibilità che anche l'atteso Mulan della Disney subìsca un ulteriore rinvio dopo quello dal 24 luglio al 21 agosto, il ...

