Migranti, Alarm Phone: gommone con 120 migranti a bordo in grave pericolo (Di martedì 21 luglio 2020) Un gommone con a bordo 120 migranti si trova in difficoltà in acque internazionali a circa 50 miglia al largo delle coste libiche. A denunciare la situazione sono state Alarm Phone e Sea Watch, che hanno già chiesto alle autorità maltesi e quelle italiane un intervento immediato di soccorso.L'imbarcazione, secondo quanto denunciato dalle due ONG, sarebbe in mare da almeno 12 ore ormai senza più motore e con evidente perdita di aria da uno dei tubolari del gommone. A bordo, tra le 120 persone, ci sarebbero 24 minori e nessuno dei passeggeri sarebbe in possesso dei giubbotti di salvataggio.Non è chiaro quanto ... Leggi su blogo

AlexTheMod : RT @OcchiDiGatta72: Una strage continua. #mediterraneo #migranti Un cadavere e 120 migranti alla deriva nel Mediterraneo - OcchiDiGatta72 : Una strage continua. #mediterraneo #migranti Un cadavere e 120 migranti alla deriva nel Mediterraneo… - CardelliAc : RT @RosannaVaroli: Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando' - 73696E : RT @soru64: Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando' - Italia_Notizie : Gommone a largo della Libia, Alarm Phone: “Si sta sgonfiando, può affondare in qualsiasi momento”. A bordo ci sono… -