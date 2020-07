Manfred Moelgg torna sugli sci 6 mesi dopo l’infortunio al crociato: “Sono felice” (Di martedì 21 luglio 2020) “Poco da dire… semplicemente grazie! dopo 6 mesi una sensazione di felicità“. Manfred Moelgg celebra così il ritorno sugli sci sei mesi dopo l’infortunio al crociato del ginocchio destro occorsogli ad Adelboden. Attraverso un post sul suo profilo Instagram il 38enne ha mostrato lasciata sulla neve nel primo allenamento allo Stelvio. Ora, passo dopo passo, l’azzurro proverà a recuperare la miglior forma fisica per poi potersi presentare al via della prossima stagione di Coppa del Mondo. View this post on Instagram Poco da dire… semplicemente grazie! 😉dopo 6 mesi una sensazione di felicità ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Fisalpine | Manfred #Molegg torna sugli sci 6 mesi dopo l'infortunio al crociato: 'Sono felice' - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: L'highlander è tornato: 191 giorni dopo l'infortunio, Manfred Moelgg ha rimesso gli sci allo Stelvio #fisalpine #AlpineSkii… - de_mico : RT @Coninews: Manny di nuovo sugli sci! ? A sei mesi dall'infortunio al crociato del ginocchio destro @manfredmoelgg è tornato a sentire l… - ASgrulletti : RT @Coninews: Manny di nuovo sugli sci! ? A sei mesi dall'infortunio al crociato del ginocchio destro @manfredmoelgg è tornato a sentire l… - Coninews : Manny di nuovo sugli sci! ? A sei mesi dall'infortunio al crociato del ginocchio destro @manfredmoelgg è tornato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Manfred Moelgg L'highlander è tornato: 191 giorni dopo l'infortunio, Manfred Moelgg ha rimesso gli sci allo Stelvio NEVEITALIA.IT Manfred Moelgg torna sugli sci allo Stelvio: "Una sensazione di felicità"

"Poco da dire... semplicemente grazie! Dopo 6 mesi una sensazione di felicità". E' con queste parole sui social che Manfred Moelgg ha annunciato di essere tornato sugli sci. A sei mesi di distanza ...

L'highlander è tornato: 191 giorni dopo l'infortunio, Manfred Moelgg ha rimesso gli sci allo Stelvio

Centonovantuno giorni dopo. Centonovantuno giorni da quel maledetto 11 gennaio 2020, quando la seconda manche del gigante di Adelboden costò a Manfred Moelgg la rottura del legamento crociato anterior ...

"Poco da dire... semplicemente grazie! Dopo 6 mesi una sensazione di felicità". E' con queste parole sui social che Manfred Moelgg ha annunciato di essere tornato sugli sci. A sei mesi di distanza ...Centonovantuno giorni dopo. Centonovantuno giorni da quel maledetto 11 gennaio 2020, quando la seconda manche del gigante di Adelboden costò a Manfred Moelgg la rottura del legamento crociato anterior ...