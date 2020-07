“Ma come ti metti…”. Alessia Marcuzzi al mare: la posa, le gambe aperte… E vai con le critiche (Di martedì 21 luglio 2020) Alessia Marcuzzi è tra le star nostrane più chiacchierate dei mesi calienti dell’estate, a causa soprattutto dei rumor che sono circolati riguardo al presunto triangolo composto da lei, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo smentite e contro-smentite, l’unica cosa che ci è dato sapere oggi è che no, lei il triangolo non l’aveva considerato. Burle a parte, la sexy Pinella, presa di mira dai magazine gossippari anche per la presunta crisi all’interno del suo matrimonio con Paolo Calabresi, non ha smesso di essere sensuale e di pubblicare scatti hot. La crisi coniugale tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi, sarebbe entrata nel radar del gossip durante il lungo periodo di lockdown, andato dai primi di marzo fino a maggio inoltrato. come ... Leggi su caffeinamagazine

CottarelliCPI : Niente termoscanner nelle scuole perché “la misurazione va fatta a casa”. Allora perché fare controlli in tutti gli… - matteosalvinimi : #Salvini: oggi tutti festeggiano, da Rutte a Monti... Chi combatte per il bene degli italiani ha il sostegno della… - borghi_claudio : HAHAHAHAHAHAHA Una volta questo era un giornale interessante, diceva cose su cui spesso non ero d'accordo ma aveva… - dagone66 : @AndreaScanzi Io sinceramente mi vergogno che in Italia ci sia un giornale dove possano scrivere pennivendoli come… - LordOfRings69 : RT @Andrea__Monti: @AndreaScanzi Solo un SERVO come @AndreaScanzi.. può gridare vittoria all'indomani di una dichiarazione di schiavitù..… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ma come Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche