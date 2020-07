M5S: Perilli, 'su regolamenti approvate proposte elaborate nel 2019' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Non pensavamo che l'approvazione di alcune modifiche al regolamento del gruppo M5S al Senato fosse una notizia. Che poi venga addirittura collegata agli indirizzi politici del Movimento è sinceramente risibile. Di cosa parlano i giornali che ne hanno scritto? Nella normale evoluzione della nostra forza politica i gruppi di Camera e Senato hanno migliorato in alcuni punti il funzionamento interno approvando buone proposte elaborate già nell'ottobre del 2019". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Gianluca Perilli. "Oggi l'unica notizia che riguarda il Movimento 5 Stelle -aggiunge- è l'ottimo risultato ottenuto in Europa dal presidente Conte e da tutto il governo, sostenuto da un lavoro eccellente e infaticabile del capo politico Vito Crimi e di tutti i ... Leggi su iltempo

Ennesima fumata nera sulle presidenze in Parlamento

