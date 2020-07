L'incredibile somiglianza di Gwyneth Paltrow e la figlia Apple: "Sembrate gemelle" (Di martedì 21 luglio 2020) Due gocce d’acqua: Gwyneth Paltrow e la figlia Apple Martin hanno mostrato una somiglianza impressionante nell’ultima foto postata dall’attrice su Instagram. L’immagine senza filtri, in cui le due appaiono come “metà della stessa mela”, ha fatto presto il giro del web. Stessi capelli biondi, stessa pelle chiara, stesso sorriso e uno sguardo tagliente che le accomuna. “Sembrate gemelle”, si legge in un commento sul social network. E qualcuno scherza sul nome “Apple”: “La mela non cade lontano dall’albero”. Visualizza questo post su InstagramSummer with my 🍎Un post condiviso da Gwyneth Paltrow ... Leggi su huffingtonpost

L'attrice ha pubblicato una foto senza filtri con la figlia sedicenne: l'impressionante somiglianza non è sfuggita agli utenti Due gocce d’acqua: Gwyneth Paltrow e la figlia Apple Martin hanno mostrat ...

L'attrice ha pubblicato una foto senza filtri con la figlia sedicenne: l'impressionante somiglianza non è sfuggita agli utenti Due gocce d'acqua: Gwyneth Paltrow e la figlia Apple Martin hanno mostrat ...