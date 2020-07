Kanye West, il primo (incontenibile) comizio: lacrime e frasi shock (Di martedì 21 luglio 2020) L’inaspettata corsa di Kanye West verso la Casa Bianca si arricchisce di un nuovo bizzarro episodio: dopo le indiscrezioni che ipotizzavano il ritiro della sua candidatura, infatti, il celebre rapper ha colto ancora una volta tutti di sorpresa e ha svolto il suo primo comizio ufficiale nella città di Charleston, in Carolina del Sud: un’ora di monologo caratterizzato da alcune frasi shock e persino da un rapido pianto. Leggi su vanityfair

ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - Davide : Si è consumato poco fa il più grande hacking della storia di Twitter. I profili di Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden… - ilpost : Twitter ha subìto un enorme attacco informatico: sono stati violati i profili di decine di persone famose, tra cui… - hwasaabii : pregate qualsiasi dio che Kanye West non sia eletto presidente, perché piangeremo tutti. letteralmente. - YaoMomo__ : RT @SHohenzollern: Kanye West ha sostenuto che l'aborto dovrebbe essere legale ma fortemente scoraggiato, suggerendo che, se eletto preside… -