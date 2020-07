Il Sole 24 Ore, ottiene finanziamento con garanzia SACE da pool banche (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Il Sole 24 ORE ha finalizzato con un pool di banche il nuovo contratto di finanziamento a medio-lungo termine per un importo pari a 37,5 milioni di euro, assistito da garanzia SACE come previsto da Decreto Liquidità. Il finanziamento, che ha una durata di sei anni con scadenza al 30 giugno 2026, permette alla società di rafforzare la propria struttura finanziaria garantendole gli investimenti previsti sull’arco di piano, necessari allo sviluppo dei ricavi e al raggiungimento di una maggiore efficienza operativa. È stato inoltre raggiunto un accordo per prorogare la scadenza della linea di cartolarizzazione dei crediti commerciali per ulteriori sei anni portando pertanto la nuova data di scadenza a dicembre 2026. Leggi su quifinanza

Meteo per Martedì 21 Luglio 2020, Verona. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima 18°C, massima 35°C Previsioni Meteo Verona Verona, Martedì 21 Luglio: giornata ca ...

Meteo per Martedì 21 Luglio 2020, Urbino. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima di 15°C e massima di 33°C Previsioni Meteo Urbino Urbino, Martedì 21 Luglio: gior ...

