I Am Dead: l'incantevole e colorato puzzle game per Switch e PC si mostra in un nuovo video gameplay (Di martedì 21 luglio 2020) Nel corso del Developer Showcase, nell'ambito del Summer game Fest, Hollow Ponds e Annapurna Interactive hanno rivelato un nuovo video gameplay dell'affascinante puzzle game I Am Dead.I Am Dead per Nintendo Switch e PC è stato presentato in occasione dell'Indie World di Nintendo nel marzo di quest'anno ed è descritto come "un'incantevole avventura a enigmi che ti porterà a esplorare l'aldilà."Il gioco uscirà nel mese di settembre di quest'anno e, poiché manca ancora un po' di tempo al lancio, il nuovo video gameplay potrà risultare interessante per coloro che hanno intenzione di dare una possibilità ... Leggi su eurogamer

