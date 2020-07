Era Spyros, vincitore di Masterchef 1: oggi con qualche kg in più gira il mondo [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) Masterchef Italia ha visto il suo esordio nel piccolo schermo a partire dal 2011. Ogni anno l’appuntamento si è ripetuto puntualmente, con nuovi protagonisti, prove sempre più difficili e, talvolta anche nuovi giudici. Ma ricordate Spyros, il primo vincitore in assoluto? Spyros Theodoridis è stato il vincitore della prima edizione di Masterchef Italia. Impiegato di professione, si era aggiudicato un assegno da 100.000 € e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette. Originario d’Atene (come il nome ben suggerisce) e modenese d’azione, Spyros ha inaugurato la lunga schiera di vincitori che si susseguono a partire dal 2011 fino ad oggi. Dopo la vittoria ha aperto il ristorante dei suoi ... Leggi su velvetgossip

