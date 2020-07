Crisi Ferrari, Montezemolo attacca: “Spero che intervenga la proprietà” (Di martedì 21 luglio 2020) Intervenuto alla trasmissione radiofonica, La Politica nel Pallone, l’ex Presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, non ha risparmiato critiche per questo deludente avvio di stagione alla scuderia di Maranello di cui redta sempre il primo sostenitore: “Se la macchina non sarà nettamente migliorata, vedo ancora purtroppo peggio l’anno prossimo. L’organizzazione dovrà essere focalizzata sui regolamenti nuovi che saranno rivoluzionari, ci vorrà davvero una squadra forte. Dobbiamo avere il coraggio di dare per persa questa stagione: la dirigenza della Ferrari deve prendere adesso decisioni coraggiose, deve prendere il toro per le corna”. L’ex numero del Cavallino è scettico anche sulla gestione dei piloti: “Sinceramente non avrei annunciato cosi presto ... Leggi su sport.periodicodaily

