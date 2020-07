Coronavirus, in Spagna contagi triplicati in due settimane (Di martedì 21 luglio 2020) Madrid, 21 lug. (Adnkronos) - Preoccupazione in Spagna dove torna ad accelerare l'espansione del Covid 19. Nelle ultime 24ore in tutta la Spagna si sono registrati 529 nuovi casi di Covid 19, con un calo di 156 rispetto a ieri quando i nuovi positivi sono stati 685. Si tratta comunque di dati sulla soglia dell'attenzione. In pratica in poco più di due settimane il numero dei casi è triplicato. Nelle ultime due settimane sono stati registrati 4717 nuovi casi, 1481 solo negli ultimi sette giorni. Secondo i dati forniti dal ministero della Sanità idi eri infatti ora si registrano 27,93 casi ogni 100mila abitanti, mentre lo scorso 3 luglio erano 8,76. Sono livelli simili a quelli registrati l'11 maggio, quando la Spagna ha cominciato a percorre la fase discendente del curva ... Leggi su iltempo

Corriere : In Spagna contagi triplicati nelle ultime settimane: 201 focolai - SkyTG24 : Coronavirus Europa, preoccupano i nuovi focolai in Spagna, Francia e Gran Bretagna. FOTO - HuffPostItalia : In Spagna il coronavirus accelera di nuovo: più di 200 focolai - TV7Benevento : Coronavirus, in Spagna contagi triplicati in due settimane... - elitagnol : Coronavirus in Spagna, niente parata militare il 12 ottobre -