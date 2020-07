CorMez: il Napoli su Nikola Vlasic del Cska Mosca per sostituire Allan (Di martedì 21 luglio 2020) Il Napoli lavora sul mercato anche per trovare un sostituto per Allan, dato in partenza a fine stagione. Il brasiliano piace all’Everton di Ancelotti e il club partenopeo deve trovare un’alternativa. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “A centrocampo si pensa ad una mezzala di qualità, l’idea non è aumentare il peso muscolare della squadra ma aggiungere qualità al progetto di guidare il gioco con il palleggio e difendersi con l’organizzazione di squadra. A quest’identikit corrisponde Nikola Vlasic del Cska Mosca, che sta guadagnando spazio nella Nazionale croata ed è stato proposto a Giuntoli proprio dalla Starfactory che rappresentava Osimhen“. L'articolo CorMez: il Napoli su ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorMez: il Napoli su Nikola Vlasic del Cska Mosca per sostituire Allan Sono stati i vecchi agenti di Osimhen, della… - bertacor : RT @napolista: «Napoli non cerca di piacere a tutti i costi. Ti vampirizza o ti rigetta perché si mostra al naturale» Il CorMez intervista… - PhilippeVilain1 : RT @napolista: «Napoli non cerca di piacere a tutti i costi. Ti vampirizza o ti rigetta perché si mostra al naturale» Il CorMez intervista… - cristin86212732 : RT @napolista: «Napoli non cerca di piacere a tutti i costi. Ti vampirizza o ti rigetta perché si mostra al naturale» Il CorMez intervista… - gml73 : RT @napolista: «Napoli non cerca di piacere a tutti i costi. Ti vampirizza o ti rigetta perché si mostra al naturale» Il CorMez intervista… -

Ultime Notizie dalla rete : CorMez Napoli CorMez: Osimhen-Napoli, Jorge Mendes interviene a mediare tra le parti IlNapolista Di Gennaro: 'Napoli, ieri a Bologna è successa una cosa incredibile. Lozano rimandato'

Ma l’ex interista si è lasciato andare a qualche dribbling di troppo, che non è piaciuto a Gattuso. Sul CorMez il discorso del tecnico dopo il… Leggi ...

CorMez - Fabiàn, presentata proposta di rinnovo: ultimo ostacolo è la clausola rescissoria

Non solo il mercato in entrata, ma per il Napoli è interessante tenere sotto controllo anche la situazione dei rinnovi. Uno di quelli che sta attraendo maggiore attenzione è quello di Fabiàn Ruiz, com ...

Ma l’ex interista si è lasciato andare a qualche dribbling di troppo, che non è piaciuto a Gattuso. Sul CorMez il discorso del tecnico dopo il… Leggi ...Non solo il mercato in entrata, ma per il Napoli è interessante tenere sotto controllo anche la situazione dei rinnovi. Uno di quelli che sta attraendo maggiore attenzione è quello di Fabiàn Ruiz, com ...