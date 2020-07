Celli: Ponte via Sabbadino, ancora ritardi (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “Il quartiere di Piana del Sole continua ad essere isolato. I lavori per il rifacimento del ponticello di via Cristoforo Sabbadino, che da’ accesso al quartiere dall’autostrada di Fiumicino, dichiarato pericolante nell’ottobre 2018, ancora sono in alto mare. È quanto si e’ appreso oggi durante la commissione Trasparenza, convocata per conoscere lo stato dei lavori del Ponte e i tempi previsti per la riapertura al traffico di via Sabbadino.” “Dopo quasi due anni dalla chiusura, siamo ancora alle fasi preliminari, non abbiamo un progetto approvato, non abbiamo i pareri del Genio Civile e la soluzione messa in campo dalla maggioranza, per garantire il transito sul ponticello, e’ temporanea e prevede l’affitto di un ... Leggi su romadailynews

E’ stata una stagione positiva, quella appena trascorsa, per la Sicoma Valdiceppo, capace di chiudere al quarto posto il suo torneo di C gold prima dello stop definitivo dovuto all’emergenza sanitaria ...

Doriana Mastropietro, presidente dell’Acru che ha realizzato la struttura, ha formalmente minacciato un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e abbandono di bene pubblico: “Questa amministra ...

