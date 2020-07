Bar Refaeli, la top model condannata per evasione fiscale (Di martedì 21 luglio 2020) La modella Bar Refaeli è stata accusata di aver sottratto al fisco israeliano circa 10 milioni di dollari: oltre a lei è stata condannata anche sua madre. Bar Refaeli è stata giudicata colpevole per quattro capi d'accusa di reati fiscali dal tribunale di Tel Aviv: la top model ha sottratto al fisco circa dieci milioni di dollari ed è stata condannata a nove mesi di lavori sociali. L'ex fidanzata di Leonardo DiCaprio, Bar Refaeli era accusata insieme ai familiari di frode fiscale. La legge stabilisce che le tasse vanno pagate in base al periodo trascorso sul territorio israeliano. Bar e la sua famiglia nel corso del processo hanno sostenuto che la modella, per motivi di lavoro, ha soggiornato solo per brevi ... Leggi su movieplayer

Corriere : Bar Refaeli condannata per evasione fiscale lavorerà per 9 mesi ai servizi sociali - blogtivvu : Evasione fiscale, Bar Refaeli condannata insieme alla madre: maxi multa e nove mesi di servizi sociali - lamescolanza : Fisco, la modella Bar Refaeli condannata a 9 mesi di lavori sociali - _DAGOSPIA_ : EVASIONI DA BAR (REFAELI) – LA MODELLA LA E MAMMA ZIPI CONDANNATE PER UNA FRODE FISCALE DA 8 MILIONI… - infoitcultura : Bar Refaeli condannata ai servizi sociali per evasione fiscale -