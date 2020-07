Almanacco del 21-07-2020 ore 07:30 (Di martedì 21 luglio 2020) Almanacco del giorno e siamo a martedì 21 luglio Buongiorno da Francesco Vitale oggi eh abbiamo detto martedì 1 luglio la chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi nome Lorenzo deriva dal latino laurentius abitanti di Lorenzi un’antica città del Lazio di ficcata in un luogo ricco di piante di alloro in latino Laurus da qui il nome altre interpretazione ricollegano il nome direttamente al Laurus quel significato quindi di colui che è Cinto d’alloro sono nati quest’oggi Ernest Hemingway Beppe Grillo Robbie Williams e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi e quindi tantissimi ma proprio tanti ma mamma ma svariati auguri ce li ho ce li ho Roger Roger matti monattiun unico Massimo tantissimi auguri al nostro Massimo Ecco tanti tanti tanti tanti auguri il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 21 luglio 1919 Quando ... Leggi su romadailynews

infoitsalute : L'almanacco del Giunco: il 20 luglio il primo uomo sulla Luna. E non solo - infoitsalute : L'almanacco del Giunco: il 21 luglio è registrata la temperatura più bassa di sempre. E non solo - amaveronags1 : Arriva sul binario 7, il buongiorno del giankadaliston, le piscine al Lido de Verona...tutta un'altra storia...… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 21-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Martedì, 21 Luglio 2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del Almanacco del 21 Luglio 2020 Scrivo Libero L’almanacco del Giunco: il 21 luglio è registrata la temperatura più bassa di sempre. E non solo

GROSSETO – Martedì 21 luglio, san Lorenzo da Brindisi dottore francescano, il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.47. Accadeva oggi: 365 – Un maremoto, stimato essere di magnitudo 8.0 della scala ...

“Pileri, il segreto del team dei record”: prefazione di Loris Capirossi

L’opera dunque non vuole essere un almanacco di vittorie, numeri e sconfitte, quanto piuttosto la narrazione del segreto dei protagonisti, piloti e tecnici ma anche giornalisti e assistenti: con le ...

GROSSETO – Martedì 21 luglio, san Lorenzo da Brindisi dottore francescano, il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.47. Accadeva oggi: 365 – Un maremoto, stimato essere di magnitudo 8.0 della scala ...L’opera dunque non vuole essere un almanacco di vittorie, numeri e sconfitte, quanto piuttosto la narrazione del segreto dei protagonisti, piloti e tecnici ma anche giornalisti e assistenti: con le ...