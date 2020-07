Alex Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione (Di martedì 21 luglio 2020) L’ospedale senese che finora ha avuto in cura Alex Zanardi ha dato notizia del trasferimento del campione presso un centro di neuro-riabilitazione Azienda ospedaliero-universitaria Senese attraverso un comunicato ha fatto sapere che Alex Zanardi è stato portato presso un centro specializzato in neuro-riabilitazione. L’ospedale ha riferito che il programma di sedazione a cui il campione … L'articolo Alex Zanardi trasferito in un centro di neuro-riabilitazione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : ?? Ultim'ora Alex Zanardi pronto ad essere trasferito all'estero - SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - fanpage : ULTIM'ORA Alex #Zanardi è stato dimesso dall'Ospedale - peterkama : ALEX ZANARDI dimesso dall'ospedale e trasferito all'estero in una struttura di riabilitazione - UgoBaroni : RT @SkySportF1: ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 -