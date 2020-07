81 miliardi di aiuti a fondo perduto e 127 di prestiti agevolati:enorme occasione per noi. Ma come usarli? (Di martedì 21 luglio 2020) La grande novità è che a Bruxelles passa per la prima volta il principio del debito comune per fronteggiare un'emergenza come l'epidemia. Nuovo il meccanismo di controllo: non servirà l'unanimità, ... Leggi su tg.la7

borghi_claudio : Vi ho spiegato la fregatura degli 'aiuti a fondo perduto' (li ripaghi col bilancio UE e li usi per quello che dicon… - borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - Agenzia_Ansa : I leader Ue verso l'accordo, 209 miliardi all'Italia: 82 di aiuti, 127 prestiti. Risolto il rebus 'freno d'emergenz… - marcuspascal1 : RT @borghi_claudio: Vi ho spiegato la fregatura degli 'aiuti a fondo perduto' (li ripaghi col bilancio UE e li usi per quello che dicono lo… - peterkama : Alla fine di giugno il governo ha presentato un piano da 4,2 miliardi di euro in forma di prestiti ma il settore ha… -