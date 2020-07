Xbox Series X: l'evento di questo mese sarà 'decisamente migliore di quello di maggio' (Di lunedì 20 luglio 2020) Ci siamo quasi, mancano pochissimi giorni all'evento dedicato ad Xbox Series X e Microsoft si sta preparando a tutti gli effetti per mostrare i giochi che arriveranno sulla console next-gen. Anche se sono attesi giochi first-party, è lecito pensare che nell'ora di evento la società mostri anche titoli third-party. Ad ogni modo, sembra che questa volta l'evento sarà "decisamente migliore" rispetto a quello di maggio, almeno secondo Geoff Keighley.Di recente, in una diretta streaming di domande e risposte, Geoff Keighley - che ospiterà il pre-show di un'ora prima dell'inizio dell'evento - ha affermato che Microsoft ha in programma uno "show molto forte" per la fine di questa ... Leggi su eurogamer

