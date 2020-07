Traffico Roma del 20-07-2020 ore 10:00 (Di lunedì 20 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per Traffico ancora sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima verso la capitale Traffico con rallentamenti anche sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra Prenestina bis e l’uscita per la 24 stessa situazione poi sul percorso Urbano dell’a24 tra via di Tor Cervara è l’uscita per la tangenziale est in tangenziale rallentamenti tra Salaria e via dei Campi Sportivi Cambiamo argomento per lavori Ai Binari di viale delle Milizie sostituiti da bus navetta e tram della linea 19 Travalle Giulia e Risorgimento deviazioni anche per le linee bus di zona due manifestazioni sono in programma nella mattinata possibili disagi per la circolazione nei pressi della sede della regione Lazio ma anche sulle strade nelle ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 20-07-2020 ore 08:30 Incendio sulla Roma-Fiumicino: strada chiusa in entrambe le direzioni, ecco dove

AGGIORNAMENTO ORE 19:45 – Riaperte al traffico entrambe le carreggiate dell’autostrada A91 Roma – Aeroporto di Fiumicino (direzione Roma e direzione Fiumicino), in corrispondenza del km 3,700. Sono po ...

Magliana, roghi al campo rom: momenti di tensione

Incendio oggi alle 16 nell’area boschiva alle spalle del campo nomadi Candoni, a Roma. Le fiamme sono divampate anche all’interno del campo, coinvolgendo alcuni moduli abitativi vuoti. Secondo quanto ...

