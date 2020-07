The Old Guard, Charlize Theron pronta per debuttare nella WWE (Di lunedì 20 luglio 2020) Grazie al suo recente ruolo in The Old Guard, film Netflix, Charlize Theron ha catturato l'attenzione del wrestler Kofi Kingston che l'ha invitata a intraprendere una carriera nella WWE. Charlize Theron, protagonista del film The Old Guard diffuso recentemente da Netflix, ha attirato l'attenzione di un ex campione di wrestling della WWE dopo i suoi recenti ruoli in film d'azione, tra cui anche quelli visti in Mad Max: Fury Road e Atomica Bionda. Il campione Kofi Kingston, infatti, ha invitato Charlize Theron a far parte della WWE, ritenendola pronta per affrontare un incontro di Wrestling. L'ex campione ha intervistato l'attrice in occasione del suo ultimo film, The Old Guard, che tratta proprio di arti ... Leggi su movieplayer

