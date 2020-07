Teo Mammuccari si è sposato? L’equivoco social diverte il conduttore (Di lunedì 20 luglio 2020) Teo Mammuccari si è o non s è sposato? E’ quello che da qualche ora si chiedono gli amanti del gossip, destabilizzati, in qualche modo, da quello che è successo nelle ultime ore. Il conduttore infatti ha postato su Instagram una foto, scrivendo di essersi sposato e mostrando una foto che dovrebbe essere quella di un bacio dato alla neo sposa! E’ lo stesso Mammuccari a commentare “mi sono sposato” con tanto di congratulazioni da parte di Gerry Scotti che ha augurato “Figli maschi”. E’ però evidente che quello di Mammuccari sia uno scherzo. Ben si riconosce infatti la donna nella foto. Non è sua moglie ma Anna Falchi. La foto, come del resto fanno notare anche i fans più attenti del ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Teo Mammuccari si è sposato: chi è sua moglie? Il web insorge: “E’ fake” - zazoomblog : Teo Mammuccari si è sposato: chi è sua moglie? Il web insorge: “E’ fake” - #Mammuccari #sposato: #moglie? - zazoomblog : “Mi sono sposato”. Teo Mammuccari l’annuncio a sorpresa (con tanto di foto). Ma ai fan non sfugge il dettaglio -… -