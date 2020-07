Speranza: “Pronti a nuove chiusure”. Sulla riapertura delle scuole… (Di lunedì 20 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ai microfoni del TG5 ha parlato della situazione relativa al coronavirus in Italia e della riapertura delle scuole In Italia la curva dei contagiati da coronavirus fortunatamente continua a scendere, ma purtroppo nel resto del mondo non è così. A livello mondiale infatti il trend è più alto che mai, soprattutto nei paesi delle Americhe, e ultimamente sta risalendo anche in Spagna. Per questo non è il momento di abbassare la guardia, e lo ha ribadito anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto al Tg5. “Purtroppo il rischio di nuove chiusure esiste – ha ribadito il ministro – mentre non esiste il rischio zero. I cittadini italiani in questi mesi sono stati straordinari, ... Leggi su bloglive

AzzolinaLucia : Al lavoro con i Ministri Speranza e Boccia, il Commissario Arcuri, le Regioni per la ripresa di settembre. La gara… - PadovanicNicola : RT @AzzolinaLucia: Al lavoro con i Ministri Speranza e Boccia, il Commissario Arcuri, le Regioni per la ripresa di settembre. La gara per i… - divorex82 : RT @Cassio39592131: Cambiare il nome ha significato mettere il pci in mano ai peggio italiani! Pronti a rubare! #AdessoDIBBA Achille Ocche… - LumixLumicisi : @RaiRadio2 @FSolibello @CaterpillarAM @marcoardemagni Sembrate pronti per andare al consiglio europeo per risolvere… - GrillinoDoc : RT @Cassio39592131: Cambiare il nome ha significato mettere il pci in mano ai peggio italiani! Pronti a rubare! #AdessoDIBBA Achille Ocche… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “Pronti Codogno, riapre il Pronto soccorso: «Qui è esplosa l’epidemia, adesso la sfidiamo ancora» Corriere della Sera