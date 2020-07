Sassuolo, Carnevali: “De Zerbi resterà con noi. Europa League? Nessun rammarico, ma…” (Di lunedì 20 luglio 2020) Parola a Giovanni Carnevali.Dopo i pareggi contro Juventus e Cagliari, il Sassuolo si prepara al prossimo impegno contro il Milan. A soffermarsi sul momento vissuto dai neroverdi è l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali intervenuto ai microfoni di "Radio Rai"."C'è grande soddisfazione, la nostra è una piccola società che però ha una sua storia e che negli ultimi anni è cresciuta molto. Speriamo duri a lungo, l'anno prossimo sarà l'ottavo anno consecutivo in Serie A. Già prima dello stop stavamo andando bene, poi dopo la ripartenza avevamo una base solida grazie al gioco. I ragazzi sono rimasti tutti presso la nostra sede, a Sassuolo, non andando all'estero durante il lockdown e anche questo ci ha facilitato. Molto dipende poi da ciò che ha ... Leggi su mediagol

