Ricetta “fügassa” alla genovese: ingredienti, preparazione e consigli (Di lunedì 20 luglio 2020) La focaccia alla genovese, in dialetto “fügassa”, è un piatto tipico della cucina ligure. E’ famosa in tutto il mondo. Ovviamente, si sa, tutto ciò che è tipico, quando si mangia sul posto è molto più buono, ma noi oggi andremo a vedere ugualmente come la si può preparare in casa. Non è molto difficile e gli ingredienti non sono molti. Questa focaccia si presta bene in moltissime occasioni, ad esempio come aperitivo, come spuntino, ma anche come piatto unico se la si farcisce. Fugassa alla genovese – ingredienti Farina Manitoba ( con W=280) 660 g Lievito di birra fresco 25 g Acqua a temperatura ambiente 440 g Sale fino 15 g Malto 1 cucchiaino Olio extravergine d’oliva 50 g Per la salamoia: Sale grosso ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Ricetta “fügassa”