Recovery fund, l’ultima proposta sul tavolo: 312 miliardi di sovvenzioni e 360 di prestiti – Il documento (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Il vertice Ue per trovare un punto d’incontro sull’allocazione dei fondi post pandemia sembra essere arrivato a un accordo. Come riporta il portavoce di del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, verso le 21.30 è cominciata la plenaria dei leader europeai riuniti a Bruxelles. Secondo l’ultima bozza del piano l’ammontare complessivo per Recovery fund rimarrà invariato a 750 miliardi. La parte principale del piano ora vale 672 miliardi, di cui 312,5 di sovvenzioni e 360 di prestiti. I sussidi scendono a 390 miliardi. Queste risorse vengono allocate direttamente agli Stati membri in due tranche temporali: il 70% degli aiuti dovrà essere impiegato nel 2021 e 2022. Il ... Leggi su open.online

