Problema sui Pixel 4 Xl: si scolla il vetro posteriore (Di lunedì 20 luglio 2020) (Foto: Imgur)Diversi possessori di Pixel 4 Xl hanno segnalato un Problema molto fastidioso e anche potenzialmente pericoloso al proprio smartphone. Il vetro posteriore va infatti a scollarsi compromettendo l’integrità della struttura. Perché accade? In attesa del lancio di Pixel 5, che dovrebbe uscire assieme ai modelli di medio range Pixel 4a e Pixel 4a Xl, il top di gamma attuale è al centro di diverse segnalazioni che sono apparse sia sui forum ufficiali di Google sia anche su alcuni thread su Reddit. Sono state pubblicate anche foto esemplificative, come quella in testa all’articolo e quella qui sotto. Come si può notare, il lato posteriore di Pixel 4 Xl vede il ... Leggi su wired

Adelediceche : Credo che sui social non ci sia persona più imbarazzante di Nasti Love, spero solamente che le ragazzine non la pre… - rennydee : ???? #Bancari alla riscossa! Per #Eni il solito problema Su #Investing il mio articolo n. 819 con #testo e #video su… - marketingpmi : @maxkava Il problema è che non sarà questo a farci fare le riforme. Quel che si gioca a Bruxelles è come verranno e… - Tigre_E632 : RT @sfnnicita: @vitalbaa Il problema sollevato pone parecchi interrogativi sui limiti dell'imprenditoria contemporanea nelle grandi città i… - _torschluspanik : @xfleursdumaI più che altro il problema è ripararlo perché se vai dalla apple spendi un sacco, per dire per riparar… -

Ultime Notizie dalla rete : Problema sui Problema sui Pixel 4 Xl: si scolla il vetro posteriore Wired.it Frattura al braccio per Marquez nel Gp di Jerez, lunedì l'operazione: "Tornerò più forte"

Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta nel finale del Gp di Jerez e si è procurato una frattura dell’omero del braccio destro. A confermarlo i dottori della MotoGP, Mir e Charte, dopo gli esa ...

18 lug 2020

ebbene sì, quando è stato introdotto il bonus bici, ci ho fatto un pensierino: uso moltissimo questo mezzo e poiché la mia bicicletta ha compiuto il mezzo secolo, credo che abbia maturato il diritto a ...

Marc Marquez, protagonista di una brutta caduta nel finale del Gp di Jerez e si è procurato una frattura dell’omero del braccio destro. A confermarlo i dottori della MotoGP, Mir e Charte, dopo gli esa ...ebbene sì, quando è stato introdotto il bonus bici, ci ho fatto un pensierino: uso moltissimo questo mezzo e poiché la mia bicicletta ha compiuto il mezzo secolo, credo che abbia maturato il diritto a ...