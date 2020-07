L'Istruzione del Vaticano ai parroci: "Via i tariffari per le messe" (Di lunedì 20 luglio 2020) La Messa e i sacramenti non possono comportare “un prezzo da pagare”, “una tassa da esigere”, non si può “dare l’impressione che la celebrazione dei sacramenti, soprattutto la Santissima Eucaristia, e le altre azioni ministeriali possano essere soggette a tariffari”. Lo sottolinea il Vaticano in una Istruzione in cui ridefinisce il ruolo e la configurazione delle parrocchie. Il parroco comunque è tenuto “a formare i fedeli, affinché ogni membro della comunità si senta responsabilmente e direttamente coinvolto nel sovvenire ai bisogni della Chiesa, attraverso le diverse forme di aiuto e di solidarietà”, aggiunge la Congregazione per il Clero sottolineando che “la suddetta sensibilizzazione potrà procedere tanto più efficacemente ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Istruzione del Scuola, nuovo indirizzo email per docenti e personale ATA: ecco cosa si deve fare (Video Ministero Istruzione) Scuolainforma Economia e finanza: gli orari del Senato / mercoledi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 lug - 8,30 Audizione ministro per l'Innovazione su emergenza coronavirus (Istruzione) 8,30 Ddl formazione specialistica medici (Sanita') 8,45 Ddl defibrillato ...

Azzolina: «Fiera della Lombardia, si ripartirà a settembre». Ma scatta la protesta

Più personale in arrivo alla scuola dell’infanzia e riapertura sicura a settembre di tutte le scuole in Lombardia. Lo ha annunciato la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina, lunedì a Milano per parte ...

