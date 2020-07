Lino Guanciale si è sposato in gran segreto: chi è la moglie Antonella Liuzzi (Di lunedì 20 luglio 2020) Lino Guanciale si è sposato in gran segreto: chi è la moglie Antonella Liuzzi Fiori d’arancio per Lino Guanciale. L’attore de L’Allieva si è sposato e in gran segreto con la compagna Antonella Liuzzi. A svelarlo è stata la testata del comune in provincia di Bari dov’è nata la sposa, Noci Gazzettino, e parla di un matrimonio in forma privata: erano presenti pochissimi intimi a celebrare l’amore tra l’attore e la Liuzzi, celebratosi il 18 luglio in Campidoglio a Roma. Ma chi è Antonella Liuzzi? Mentre sappiamo ... Leggi su tpi

au_rorad : RT @voidvalee: LINO GUANCIALE SI È SPOSATO RIPETO LINO GUANCIALE SI È SPOSATO - OceanBlue2014_1 : E anche Lino Guanciale s’é sposato, uffina!!! Mi tocca depennarlo dalla #listafidanzati ! ?? - victimofmyfeels : Io: nonnaaaa! Lino Guanciale si è sposato! Nonna: ma nella vita vera? Io: SI! Nonna: e con chi? Fammi vedere *le m… - stoopidcheerio : RT @lindahogwss: non capivo tutto questo hype da parte vostra per lino guanciale sposato, anche perchè io credevo fosse sposato da anni e n… - pureathearthes : ho sognato animal crossing e lino guanciale, non capisco come le due cose possano essere correlate -